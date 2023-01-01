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My Singing Monsters

My Singing Monsters

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Вебсайт: now.gg

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Грайте в My Singing Monsters онлайн безкоштовно за допомогою мобільної хмари now.gg. My Singing Monsters — музична гра від Big Blue Bubble, де гравці повинні годувати веселих музичних монстрів і піклуватися про них! Приготуйтеся до пригоди з розведенням монстрів, якої ви ще ніколи не бачили. Ласкаво просимо на чарівний острів, населений чарівними музичними монстрами. Ці співаючі монстри змусять вас постукати ногами та погойдуватися в такт. Зберіть і виростіть власну сім'ю Співаючих Монстрів. Спроектуйте та модернізуйте комфортний будинок на острові для всіх вас. Тоді вирушайте в дикий світ Співаючого Монстра в музичну подорож! Прикрасьте та оновіть цей тропічний острів, танцюючи під гіпнотичний бадьорий ритм. Зустрічайте великий асортимент чарівних і кумедних монстрів, яких ви можете збирати та підвищувати рівень. Зустрічайтеся та діліться порадами з іншими гравцями в Singing Monsters з усього світу!

Вебсайт: now.gg

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