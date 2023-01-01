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My Talking Tom Friends

My Talking Tom Friends

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Вебсайт: now.gg

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Ступіть у світ My Talking Tom Friends і познайомтеся з Томом, Анжелою, Хенком, Джинджер, Беном і Беккою. Ця казуальна гра, розроблена Outfit7 Limited, ідеально підходить для молодих гравців, щоб грати та вчитися. Піклуйтеся про Тома та друзів, вирушайте у веселі пригоди та допомагайте їм у щоденних справах. Виведіть Тома та друзів на вулицю пограти, відвезіть їх до школи, допоможіть їм поїсти та покладіть спати. Усе за день роботи. Щоб зіграти в My Talking Tom Friends онлайн у веб-браузері, натисніть кнопку відтворення нижче. Почніть грати в ігри онлайн безкоштовно з now.gg. Все, що потрібно, це веб-браузер на ПК або мобільному телефоні. Ігри безкоштовні, завантаження не потрібні.

Вебсайт: now.gg

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