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Roll20

Roll20

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Вебсайт: roll20.net

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Roll20» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Грайте в ігри будь-де. Поділіться ними з будь-ким. З Roll20® як вашою віртуальною стільницею ваші пригоди безмежні.

Вебсайт: roll20.net

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