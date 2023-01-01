Уявіть собі світ, який ви можете досліджувати нескінченно, постійно знаходячи нескінченну кількість абсолютно нового вмісту та пригод. Що, якби ви також могли вибрати будь-яку дію, яку тільки можете придумати, а не бути обмеженими уявою розробників, які створили гру? Це AI Dungeon. Будь-яку дію, яку ви зробите, все, що ви вирішите сказати, куди завгодно, куди ви вирішите піти, у будь-який період часу, у який ви хочете грати, вас чекає нескінченна кількість пригод. AI Dungeon — це перша безмежна текстова пригодницька гра такого роду, створена за допомогою надзвичайно передового штучного інтелекту, в основі якого лежить величезна глибока нейронна мережа.

Вебсайт: aidungeon.cc

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