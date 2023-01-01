Bonk — це багатокористувацька фізична гра, в якій можуть одночасно грати до восьми гравців. Зіштовхніть своїх опонентів з краю рівня, переможе останній! Бийтеся зі своїми друзями або будь-ким з будь-якої точки світу в матчах останньої людини або командних матчах. Bonk.io — це стратегічна гра, а також сирі навички, позиціонуйтеся обережно, і ухилення від зіткнення може бути таким же ефективним, як і розбиття ворогів! Використовуйте клавіші зі стрілками, щоб рухатися, і утримуйте X, щоб зробити себе важчим. Коли ви важкі, у вас набагато більше імпульсу, тому ви будете бити ворогів набагато далі, і вас набагато важче штовхати. Але ви також будете набагато менш маневреними! Використовуйте редактор рівнів у грі, щоб легко створювати власні карти, а потім грати на них! Грайте на сотнях мільйонів користувацьких карт, створених спільнотою, і завантажуйте власні, щоб на них могли грати інші. Використовуйте функцію швидкого відтворення, щоб швидко потрапити в гру, або створюйте власні ігри та налаштовуйте їх як завгодно. Bonkio постійно оновлюється новими функціями та вдосконаленнями, тому перевіряйте частіше! А головне – весело провести час!

Вебсайт: bonk.io

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