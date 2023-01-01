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MSN Games

MSN Games

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Вебсайт: zone.msn.com

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MSN Games (також відомий як Zone.com — раніше відомий як The Village, Internet Gaming Zone, MSN Gaming Zone та MSN Games від Zone.com) — веб-сайт для казуальних ігор, який пропонує одиночну гру, багатокористувацьку гру, завантаження на ПК і соціальні мережі. відеоігри казино. Ігри доступні у безкоштовній онлайн-версії, пробній версії та повнофункціональній платній версії. MSN Games є частиною Xbox Game Studios, пов’язаної з порталом MSN, і належить компанії Microsoft зі штаб-квартирою в Редмонді, штат Вашингтон.

Вебсайт: zone.msn.com

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