Kate's Cooking Party — це гра для управління рестораном, у якій ви працюєте сервером, а ваша робота — заробляти гроші ресторану, залишаючи клієнтів задоволеними. Все, що вам потрібно зробити, це перетягнути групу клієнтів, які чекають у черзі, на вулицю та посадити їх за столик. Вони подзвонять вам, щоб зробити замовлення, щойно вирішать, що вони збираються їсти. Вам потрібно поспілкуватися з ними та прийняти їх замовлення, а потім передати це замовлення менеджеру ресторану, який сповістить кухарів. Збирайте кожне їхнє звернення і вчасно доставляйте їм, інакше вони будуть злитися і збирати чайові. Продовжуючи обслуговувати задоволених клієнтів, ви відкриєте нові страви, нові станції, нових колег тощо. Поділіться кулінарною вечіркою Кейт зі своїми друзями та дізнайтеся, хто може заробити більше грошей за столиками! Взаємодійте з клієнтами, щоб прийняти їхнє замовлення та передати його менеджеру ресторану. Збирайте продукти харчування та вчасно доставляйте їх до столу. Кулінарна вечірка Кейт була створена ANV Games. На Poki є й інші казуальні ігри-головоломки: Z-Raid, Ocean і Laborer 2. Ви можете грати в Kate's Cooking Party безкоштовно на Poki. У Kate's Cooking Party можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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