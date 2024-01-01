Dungeons & Blades

Dungeons & Blades

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Dungeons and Blades — це захоплююча гра від першої особи, у якій ви граєте за відважного воїна, який виконує місію з повернення вкраденого скарбу короля! Боріться з хвилями жуків-монстрів, які блокують ваш шлях, використовуючи свою силу та вміння, щоб перемогти їх. Використовуючи різні комбінації порізів, ударів і блоків, ви можете створювати нищівні атаки, які знищать будь-якого ворога. Знайдіть різну зброю, щити та чари, які допоможуть вам на цьому шляху. Чи готові ви повернути скарби та врятувати королівство в Dungeons and Blades?

Вебсайт: poki.com

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