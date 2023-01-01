WebCatalog
MiniMissions

MiniMissions

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MiniMissions» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

MiniMissions — це збірка з 80 складних ігор на спритність. Щоразу, коли ви завершуєте гру, з’являється нова. Усі ігри базуються на ідеальному таймінгу. Натисніть у потрібний момент, щоб прогресувати, але зробіть одну помилку, і гра закінчиться. Деякі місії залежать від часу, тому дійте швидко. Чи зможете ви виконати всі міні-місії? Грайте — клацайте мишею. MiniMissions створила Shared Dreams Studio, відома завдяки популярній грі 12 MiniBattles, у яку також можна грати на Poki!

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MiniMissions». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

12 MiniBattles

12 MiniBattles

poki.com

Gem Smash

Gem Smash

poki.com

One More Dash

One More Dash

poki.com

MiniBattles

MiniBattles

poki.com

Cats Love Cake

Cats Love Cake

poki.com

Crazy Party

Crazy Party

poki.com

GoBattle

GoBattle

poki.com

Mini Golf Club

Mini Golf Club

minigolfclub.io

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Blumgi Castle

Blumgi Castle

poki.com

Off-Road Rain Cargo Simulator

Off-Road Rain Cargo Simulator

poki.com

OvO Dimensions

OvO Dimensions

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності