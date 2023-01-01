MiniMissions — це збірка з 80 складних ігор на спритність. Щоразу, коли ви завершуєте гру, з’являється нова. Усі ігри базуються на ідеальному таймінгу. Натисніть у потрібний момент, щоб прогресувати, але зробіть одну помилку, і гра закінчиться. Деякі місії залежать від часу, тому дійте швидко. Чи зможете ви виконати всі міні-місії? Грайте — клацайте мишею. MiniMissions створила Shared Dreams Studio, відома завдяки популярній грі 12 MiniBattles, у яку також можна грати на Poki!

Вебсайт: poki.com

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