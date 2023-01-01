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12 MiniBattles

12 MiniBattles

poki.com

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12 MiniBattles — це багатокористувацька партійна битва, де ви протистояєте своїм друзям у місцевих матчах. Ви готові до боротьби? Візьміть друга та подивіться, хто переможе в цій веселій багатокористувацькій грі з 12 індивідуальними міні-іграми, які ви можете перемогти. Вас чекає бій випадковим чином, щоб побачити, хто зможе залишитися напоготові та стати найкращим чемпіоном у всіх 12 MiniBattles! 12 MiniBattles створено Shared Dreams Studio. Грайте в їх іншу гру на Poki: MiniBattles

Вебсайт: poki.com

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