Mowing Mazes

Mowing Mazes

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Вебсайт: poki.com

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Mowing Mazes — це гра-головоломка, яка запрошує вас у чарівний світ садових пригод! Налаштуйте свого персонажа, сідайте на косарку та досліджуйте прекрасний сад. Проходьте через складні лабіринти, розчищайте траву та зустрічайте по дорозі веселих персонажів. Приєднайтеся до ліжок газону та косіть весь шлях до його вершини. Розгадуйте таємниці та намагайтеся втекти від складного Вічного лабіринту. Чи зможете ви подолати лабіринт і знайти вихід?

Вебсайт: poki.com

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