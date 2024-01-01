Mowing Mazes — це гра-головоломка, яка запрошує вас у чарівний світ садових пригод! Налаштуйте свого персонажа, сідайте на косарку та досліджуйте прекрасний сад. Проходьте через складні лабіринти, розчищайте траву та зустрічайте по дорозі веселих персонажів. Приєднайтеся до ліжок газону та косіть весь шлях до його вершини. Розгадуйте таємниці та намагайтеся втекти від складного Вічного лабіринту. Чи зможете ви подолати лабіринт і знайти вихід?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mowing Mazes». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.