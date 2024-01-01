Вирушайте в старовинну пригоду в Temple Glider! У цій грі ви граєте за незграбного птаха, який повинен спробувати пролетіти крізь стародавню єгипетську гробницю та дістатися до виходу. Але пильнуйте! На вашому шляху є безліч пасток і перешкод, які вам доведеться уникати. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можете ви безпечно поставити Temple Glider на землю?

Вебсайт: poki.com

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