Gunbrick

Gunbrick

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Вебсайт: poki.com

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Gunbrick - це гра-головоломка, в якій вам потрібно буде перемістити Gunbrick до кінця рівня. Вам потрібно буде стратегічно підходити до того, як переміщати Gunbrick. Одна сторона цегли має щит, який може захистити вас від знищення лазерами. З іншого боку є гармата, яка допоможе вам знищити перешкоди або швидко просуватися вперед. Позиціонування є ключовим у Gunbrick! Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи зможете ви пройти всі рівні в Gunbrick?

Вебсайт: poki.com

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