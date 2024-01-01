Приготуйтеся до підводної інопланетної пригоди в Субмолок! Субмолок — маленький, схожий на кальмара прибулець, який керує крихітним підводним човном. На шляху до землі він був збитий і приземлився в океані. Тепер ви повинні допомогти йому повернутися додому! Ви можете використовувати прискорювачі підводного човна, щоб пересуватися, але оскільки вони розташовані під кутом підводного човна, це може бути досить складно. У вас буде час, коли ви використовуєте свої прискорювачі саме для того, щоб безпечно пересуватися океанами. Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можна повернути Субмолока додому?

Вебсайт: poki.com

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