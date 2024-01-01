Escape Underground

Escape Underground

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Вебсайт: poki.com

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Атмосферна подорож, де робот шукає вихід із підпілля. Це гра, яка відбувається в темному та атмосферному середовищі. Головного героя, робота, інопланетний вартовий закидає глибоко під земну поверхню. З цього моменту він починає шукати вихід звідти. Але це буде непросто, оскільки на цьому шляху йому доведеться зіткнутися з численними випробуваннями. Цей робот буде рухатися зліва направо, стрибати через перешкоди, лазити, штовхати певні предмети і вирішувати всілякі головоломки, маючи справу з перемикачами, ліфтами, лазерами та іншою зброєю. Встановлення контакту з будь-якою з пасток миттєво вб’є його, відправивши назад на попередню контрольну точку. Інопланетні вартові сповільнять його і навіть уб’ють, якщо помітять на своєму шляху. Подорож може бути короткою, але вона того варта.

Вебсайт: poki.com

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