In the Doghouse - гра-головоломка, в якій вам потрібно буде допомагати маленькому песику пересуватися по будинку. Щоб довести вашу собаку до кінця рівня, вам потрібно пересунути кімнати та коридори, щоб створити шлях до фінішу. Ви можете переміщати лише порожні кімнати. Собака буде слідувати, куди б ви не поклали його кістку, і достатньо розумна, щоб піднятися та спуститися ліфтом! Ця класична флеш-гра тепер знову в HTML 5, тому ви можете грати в неї, коли забажаєте! Чи можете ви безпечно провести собаку через усі рівні собачої будки?

Вебсайт: poki.com

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