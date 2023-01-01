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Up Together

Up Together

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Вебсайт: poki.com

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У Up Together ваша мета — стрибнути до вершини! Виберіть свій улюблений фрукт чи овоч, виберіть гарну назву та вирушайте назустріч паркуру. Наступайте на сині блоки, щоб збільшити швидкість і стрибати дуже далеко, але уникайте червоних блоків! Чим вище ви підійметеся, тим краще буде ваше місце в таблиці лідерів, тому намагайтеся просунутися якомога далі. І тримайте очі відкритими, можливо, ховаються якісь таємниці... Чи маєте ви навички паркуру, щоб піднятися на вершину Up Together?

Вебсайт: poki.com

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