Tribals.io — багатокористувацька гра на виживання від першої особи для браузера. Досліджуйте землю, створюйте клани з друзями та здійснюйте набіги на бази.

Вебсайт: tribals.io

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