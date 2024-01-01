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Ships 3D

Ships 3D

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Вебсайт: yp3d.com

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Ships 3D — багатокористувацький симулятор вітрильного корабля. Гра ведеться від «першої особи», де ви керуєте моряком і пересуваєтеся по кораблю; взаємодіючи зі штурвалом, вітрилами та гарматами. Топіть ворожі кораблі, щоб набирати очки.

Вебсайт: yp3d.com

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