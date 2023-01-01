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Krew.io

Krew.io

krew.io

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Стріляйте гарматними ядрами у ворожі піратські кораблі! Krew.io поміщає вас на човен з іншими смертоносними гарматами. Ви можете котити свою зброю в будь-яке положення на колоді. Потім наведіть приціл у найближчий корабель і запустіть смертоносні гарматні ядра, щоб захистити свою команду!

Вебсайт: krew.io

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