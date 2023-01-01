Топіть сині кораблі в Battleboats.io! Ця багатокористувацька гра дозволяє вам плавати на смертоносних водах. Ви можете прогулятися над шахтами та ящиками з боєприпасами, перш ніж атакувати. Потім націлюйтеся на найближчий корабель противника. Направляйте бомби на бази, щоб підірвати їх!

Вебсайт: battleboats.io

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