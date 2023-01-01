Ведіть війну з кораблями суперників! Speedboats.io дозволяє вам вижити у водній битві. У цій багатокористувацькій грі ви можете рухатись до нової зброї. Пливіть навколо маяка, щоб знайти свою наступну ціль, і ніколи не припиняйте розв'язувати атаку куль!

Вебсайт: speedboats.io

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