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Classic Minesweeper

Classic Minesweeper

poki.com

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Класичний Сапер створений Ravalmatic. Ви готові до нової кар'єри розмінувальника? Почніть плавно з легкої невеликої дошки, а коли ви ознайомитеся з механікою, переходьте до більш міцних дощок, які завалені десятками мін. Плитки, які ви клацаєте, покажуть вашу поточну близькість до найближчої шахти з номером. Маючи цю інформацію, ретельно продумайте свій хід і намагайтеся не вибухнути! Плитки, які ви клацаєте, покажуть вашу поточну близькість до найближчої шахти. Продовжуйте натискати на плитки, доки не очистите дошку від мін. Класичний Сапер створений Ravalmatic. Грайте в інші ігри безкоштовно на Poki: Merge Cakes, foot-chinko, Cricket Hero, Battleships Armada, Mafia Billiard Tricks і basket-champ

Вебсайт: poki.com

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