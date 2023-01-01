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MicroWars

MicroWars

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Вебсайт: poki.com

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MicroWars — це стратегічна гра, у якій ви боретеся за контроль над картою. Надішліть свої війська на бази, щоб атакувати їх і спробувати взяти їх під контроль. Бази, які ви контролюєте, генерують війська з часом, тому чим більше баз ви контролюєте, тим більше у вас влади. Карти містять різні нейтральні бази. Чи готові ви перемагати швидше, ніж ваш ворог перемагає вас? MicroWars створено Okashi Games. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в MicroWars безкоштовно на Poki. У MicroWars можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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