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Conq.io

Conq.io

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Вебсайт: poki.com

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Conq.io — багатокористувацька гра, в якій вам належить підкорити світ! Ви починаєте на карті, повній маленьких королівств і сіл. Вам доведеться керувати своїми селами та військами та командувати ними, щоб захопити міста інших гравців. Підкоріть всю карту і ви виграєте! Слідкуйте за запасами їжі! Як казав Наполеон: «Армія йде на животі», тому відсутність їжі означає, що ваші війська не можуть воювати. Зайнявши квадрати на карті та з’єднавши їх із вашими містами, ви переконаєтеся, що їжа надходить, тож намагайтеся підтримувати зв’язок у своєму королівстві. Ви достатньо стратегічні, щоб виграти в Conq.io?

Вебсайт: poki.com

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