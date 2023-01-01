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Stack City

Stack City

poki.com

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Stack City — це гра зі злиттям, у якій ви можете створити власне місто, складаючи риштування, магазини та будівлі! Насолоджуйтесь свободою проектувати своє ідеальне місто та спостерігайте, як кожна будівля генерує гроші, щоб ви могли досліджувати нові землі та купувати більше будівельних лісів! Просто перетягніть риштування на сітку та складіть їх, щоб створити вищі будівлі. Слідкуйте за тим, що деякі квадрати мають колірне кодування, тому ви можете будувати щось лише того самого кольору! Чи можете ви побудувати власне стекове місто?

Вебсайт: poki.com

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