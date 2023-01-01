Guess Who?

Вгадай хто? це класична весела гра для двох гравців. Кожен гравець починає гру, маючи дошку, на якій зображено 24 людини з мультфільму та їхні імена, а всі зображення стоять. Кожен гравець вибирає картку на свій вибір з окремої стопки карток, що містить однакові 24 зображення. Мета гри — першим визначити, яку карту вибрав суперник. Гравці почергово ставлять різні запитання «так» чи «ні», щоб виключити кандидатів, наприклад «Чи носить ваша людина окуляри?» Потім гравець усуне кандидатів (залежно від відповіді суперника), перевертаючи ці зображення вниз, доки не залишиться одне. Добре складені запитання дозволяють гравцям вилучити одну або кілька можливих карток. Запитання можуть включати: Вгадай, хто? був розроблений Codethislab. Вони створили ще багато класичних настільних ігор, які тепер доступні на Poki.

Вебсайт: poki.com

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