Eggys Big Adventure

Настав час пригод для нашого друга Еггі: він стрибає та біжить світами, щоб зібрати якомога більше яєць! Маневруйте крізь великі й малі перешкоди, щоб дістатися до наступних дверей. Якщо ви зібрали достатньо яєць у світі, ви зможете перейти до наступного! Елементи керування: Стрілки вліво/вправо - переміщення вліво/вправо Стрілка вгору - стрибок E - Вхідні двері Про творця: Eggy Games також є творцем гри Eggbot vs Zombies.

Вебсайт: poki.com

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