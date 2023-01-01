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Piranh.io

Piranh.io

poki.com

Грати онлайн

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Piranh.io — це найкраща підводна IO-гра, створена Kiemura! Ви будете грати за піранью під водою з однією місією: з’їсти та знищити всіх інших піраній. Використовуйте прискорення та бонуси, щоб перемогти інших гравців з усього світу та довести, хто насправді править водою. Piranh.io пропонує онлайн і офлайн режими гри, які підходять будь-якому типу гравців. Ви жадаєте виграшу? Елементи керування: Миша - Переміщення Клацання лівою кнопкою миші - Boost Пробіл - використовуйте посилення Про творця: Piranh.io створено фінською компанією Kiemura. Він також є творцем Tap Roller, Picky Package і Jump Around, які стануть його наступною грою.

Вебсайт: poki.com

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