WebCatalog
Eggbot vs Zombies

Eggbot vs Zombies

poki.com

Грати онлайн

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Eggbot vs Zombies» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Рік 4025 і тільки яйцеботи можуть врятувати світ від нежиті! Візьміть своє спорядження та готуйтеся до боротьби з хвилями зомбі, які хочуть вас знищити. Беріть зброю та рятуйте своїх товаришів по дорозі! Елементи керування: W - Стрибок A - Рух ліворуч D - Рух праворуч E - Використовуйте зброю R - Перезавантажити F - Кинути гранату Q - Змінити зброю Ліва кнопка миші - натисніть, щоб стріляти Про творця: Eggbot vs Zombies створена компанією Eggy Games. Вони також є творцями Eggys ​​Big Adventure.

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Eggbot vs Zombies». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Goat vs Zombies

Goat vs Zombies

poki.com

Temple of Boom

Temple of Boom

poki.com

Thunderdogs.io

Thunderdogs.io

poki.com

Toon Off

Toon Off

poki.com

Tanko.io

Tanko.io

poki.com

Zombies vs Finger

Zombies vs Finger

poki.com

Stickman Fighter: Epic Battle

Stickman Fighter: Epic Battle

poki.com

Ninja.io

Ninja.io

poki.com

Puppet Master

Puppet Master

poki.com

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Merge Battle

Merge Battle

poki.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності