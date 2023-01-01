Рік 4025 і тільки яйцеботи можуть врятувати світ від нежиті! Візьміть своє спорядження та готуйтеся до боротьби з хвилями зомбі, які хочуть вас знищити. Беріть зброю та рятуйте своїх товаришів по дорозі! Елементи керування: W - Стрибок A - Рух ліворуч D - Рух праворуч E - Використовуйте зброю R - Перезавантажити F - Кинути гранату Q - Змінити зброю Ліва кнопка миші - натисніть, щоб стріляти Про творця: Eggbot vs Zombies створена компанією Eggy Games. Вони також є творцями Eggys ​​Big Adventure.

Вебсайт: poki.com

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