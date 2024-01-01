SudoQi

SudoQi

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Вебсайт: poki.com

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Пориньте в SudoQi, гру-головоломку, натхненну судоку, де вам потрібно стратегічно розмістити числа в рядах, щоб відповідати цільовій сумі. У цій грі є багато різних рівнів, які можна досліджувати, тому ви зможете перевірити як логіку, так і математичні здібності. Відчуваєте, що застрягли? Нічого страшного! Ви можете попросити корисну підказку, яка допоможе вам у цьому шляху. Чи зможете ви перемогти SudoQi і стати абсолютним чемпіоном чисел?

Вебсайт: poki.com

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