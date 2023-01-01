Yarn Untangle — це гра-головоломка, у якій ви розплутуєте клубки пряжі за допомогою своїх довірених кошенят. Просто виберіть пряжу та перетягніть її, щоб звільнити її від заплутаного безладу. Зверніть увагу на колір з'єднувальних ниток. Червоний колір означає, що він заплутався, рожевий означає, що він розплутується, а жовтий означає, що ви його успішно розплутали. Існує нескінченний режим, а також понад сотня ретельно розроблених головоломок, які ви повинні розгадати, тож гра залишатиметься свіжою навіть після того, як ви граєте в неї годинами! Не забудьте отримати підказку, якщо ви застрягли і не знаєте, як пройти рівень. Чи можете ви закінчити кожен рівень у Yarn Untangle? Утримуйте курсор або палець, щоб вибрати клубок пряжі, і розплутайте його, переміщаючи його. Yarn Untangle створено Salt Pastel Studio. Це їхня перша гра на Poki! Ви можете грати в Yarn Untangle безкоштовно на Poki. У Yarn Untangle можна грати на комп’ютері та мобільних пристроях, таких як телефони та планшети.

Вебсайт: poki.com

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