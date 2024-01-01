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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «We Skate» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

We Skate — це гра на платформі, де ви вирушаєте у захоплюючу пригоду на своєму вірному скейтборді! Опануйте мистецтво хронометражу, щоб виконувати ідеальні стрибки. Але стережіться перешкод і літаючих птахів, які можуть вас збити! Збирайте монети, розкидані на вашому шляху, щоб розблокувати стильні аксесуари та потужні оновлення. Будьте готові вийти на тротуар і давайте кататися на ковзанах!

Вебсайт: poki.com

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