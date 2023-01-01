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Blocky Trials

Blocky Trials

poki.com

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Відправляйтеся в стрімку мотоциклетну пригоду в Blocky Trials, грі, де ви намагаєтеся подолати божевільні випробування як професійний мотокросист. Інтенсивний і швидкісний, є понад 30 унікальних гонщиків, з яких можна розблокувати та вибрати, кожен із яких має свої здібності, як-от більш висока швидкість, краще керування більшими мотоциклами або краще стрибає через блокпости та інші перешкоди. Є 3 рівні для розблокування, кожен складніший за попередній. Збирайте монети на узбіччях доріг, щоб розблокувати нових водіїв і мотоцикли, але остерігайтеся вибоїстих бездоріжжя, зруйнованих міських пейзажів і складних портів. Це гра з водінням у стилі Minecraft, де ваша головна мета — вижити під час поїздки.

Вебсайт: poki.com

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