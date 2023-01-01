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Bike Trials Junkyard

Bike Trials Junkyard

poki.com

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Для любителів епічних гострих відчуттів і любителів адреналіну в іграх Bike Trials Junkyard подарує вам екстремальний виклик жорстких змагань на трасі. Проїжджайте на квадроциклі кожною звалищем, щоб збирати очки та відкривати нові транспортні засоби, як-от епічний мотоцикл BMX. Рухи квадроцикла складні, оскільки будь-яке різке прискорення, трюк або уповільнення може призвести до аварії вашого велосипеда. Ваше завдання — добігти до фінішу на 10 трасах, кожна з яких складніша та багатша перешкодами, ніж попередня. Тривимірна графіка занурює вас у гру, дозволяючи вдосконалювати свій квадроцикл або мотоцикл, відчуваючи, як у ваших венах тече адреналін.

Вебсайт: poki.com

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