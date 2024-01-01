Digging Master

Digging Master

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Грати онлайн

Вебсайт: poki.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Digging Master» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Digging Master — це гра-симулятор, яка запрошує вас вирушити в археологічну пригоду, де ви зможете знайти стародавні артефакти та побудувати власний музей! Копайте ґрунт, щоб знайти такі захоплюючі скам’янілості, як трицератопс, тираніразир і стегозавр. Зберіть цих величних створінь і покажіть їх у своєму музеї, щоб привабити відвідувачів. Продавайте квитки гостям і заробляйте гроші на подальше розширення свого музею. Інвестуйте в оновлення, щоб копати швидше та відкривати рідкісні артефакти, або найміть працівників, які допоможуть вам у ваших пошуках. Чи готові ви стати найкращим майстром копання?

Вебсайт: poki.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Digging Master». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Mechabots

Mechabots

poki.com

Screw Factory

Screw Factory

poki.com

Idle Digging Tycoon

Idle Digging Tycoon

poki.com

Box Kid Puzzles

Box Kid Puzzles

poki.com

Troll Toilet Quest 1

Troll Toilet Quest 1

poki.com

Cookie Master

Cookie Master

poki.com

We Skate

We Skate

poki.com

Dungeon Miner

Dungeon Miner

poki.com

PickCrafter

PickCrafter

poki.com

Life Choices: Life Simulator

Life Choices: Life Simulator

poki.com

Sword Masters

Sword Masters

poki.com

Mystical Birdlink

Mystical Birdlink

poki.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності