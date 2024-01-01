Digging Master — це гра-симулятор, яка запрошує вас вирушити в археологічну пригоду, де ви зможете знайти стародавні артефакти та побудувати власний музей! Копайте ґрунт, щоб знайти такі захоплюючі скам’янілості, як трицератопс, тираніразир і стегозавр. Зберіть цих величних створінь і покажіть їх у своєму музеї, щоб привабити відвідувачів. Продавайте квитки гостям і заробляйте гроші на подальше розширення свого музею. Інвестуйте в оновлення, щоб копати швидше та відкривати рідкісні артефакти, або найміть працівників, які допоможуть вам у ваших пошуках. Чи готові ви стати найкращим майстром копання?

Вебсайт: poki.com

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