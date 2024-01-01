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Mr Boomi

Mr Boomi

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Вебсайт: poki.com

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Mr Boomi — це гра-головоломка, у якій ви повинні доставити гарматне ядро ​​(Mr Boomi) до їхньої гармати. Збирайте зірки по дорозі, але будьте обережні, щоб не перевертати платформи занадто сильно, інакше гра закінчиться! Уникайте ворогів і збирайте весь гарячий перець чилі по дорозі в цій грі-головоломці-гойдалці! Використовуйте A і D, клавіші зі стрілками або клацайте на екрані, щоб переміщати платформи та підводити містера Бумі до гармати! Містера Бумі створив d954mas . Це їхня перша гра на Poki!

Вебсайт: poki.com

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