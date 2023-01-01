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WordleGame.org

WordleGame.org

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Вебсайт: wordlegame.org

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WordleGame.org» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Грайте в Wordle з необмеженою кількістю слів! Вгадуйте слова з 4 до 11 літер на різних мовах і створюйте власні головоломки. Чи можете ви вгадати приховане слово за 6 спроб?

Вебсайт: wordlegame.org

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