Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Грайте в Wordle з необмеженою кількістю слів! Вгадуйте слова з 4 до 11 літер на різних мовах і створюйте власні головоломки. Чи можете ви вгадати приховане слово за 6 спроб?

Вебсайт: wordlegame.org

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