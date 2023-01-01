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Wordle

Wordle

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Вебсайт: nytimes.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Вгадай слово за 6 спроб. Кожне відгадування має бути дійсним словом із 5 літер. Колір плиток зміниться, щоб показати, наскільки близькою була ваша припущення до слова.

Вебсайт: nytimes.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wordle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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