Pinpoint

Pinpoint

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Вебсайт: linkedin.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pinpoint» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

На дошці заховано 5 підказок. Усі 5 підказок належать до загальної категорії. Ваше завдання — вгадати категорію за якомога менше підказок. Кожне неправильне вгадування відкриває наступну підказку. Гра на Linkedin.

Вебсайт: linkedin.com

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