Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Crossclimb» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

1. Вгадайте відповідь на кожну підказку. 2. Переставте рядки так, щоб утворилася драбина слів, де кожне слово відрізняється однією буквою. 3. Завершіть верхній і нижній ряди після того, як вони будуть розблоковані, щоб завершити сьогоднішню головоломку. Гра на Linkedin.

Вебсайт: linkedin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Crossclimb». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.