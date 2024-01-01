Crossclimb

Crossclimb

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Вебсайт: linkedin.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Crossclimb» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

1. Вгадайте відповідь на кожну підказку. 2. Переставте рядки так, щоб утворилася драбина слів, де кожне слово відрізняється однією буквою. 3. Завершіть верхній і нижній ряди після того, як вони будуть розблоковані, щоб завершити сьогоднішню головоломку. Гра на Linkedin.

Вебсайт: linkedin.com

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