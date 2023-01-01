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Metazooa

Metazooa

metazooa.com

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Царство тварин (грецькою мовою Metazoa) повне наших далеких родичів... одні більш далекі, ніж інші! Metazooa — це гра, яка перевіряє, наскільки добре ви знаєте наше генеалогічне дерево. Ваша мета — розгадати сьогоднішню таємничу тварину за якомога менше відгадок. Неправильні припущення звузять відповідь за таксономічним рангом (царство, тип, клас, порядок тощо). Чим більше ваше припущення буде спільного з відповіддю, тим більше ви дізнаєтеся про загадкову тварину.

Вебсайт: metazooa.com

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