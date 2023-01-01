Генеалогічне дерево царства рослин (яке вчені називають Viridiplantae) широке та красиве... але водночас складне! Metaflora — це гра, яка перевіряє ваш зелений великий палець, дивлячись, наскільки добре ви вмієте орієнтуватися на його листяних гілках. Ваша мета — розгадати сьогоднішню таємничу рослину за якомога менше вгадок. Неправильні припущення звузять відповідь за таксономічним рангом (царство, тип, клас, порядок тощо). Чим більше ваше припущення буде спільного з відповіддю, тим більше ви дізнаєтесь про таємничу рослину.

Вебсайт: flora.metazooa.com

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