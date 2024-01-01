Знайдіть загадкове слово з 5 літер у Dirdle за 6 спроб. Перевірте свої здібності до мислення, інтелект і словниковий запас за допомогою цієї гри. Dirdle — це захоплююча гра-кросворд, яка вимагатиме від гравців багато знань, щоб розшифрувати таємниче слово. Гравці повинні мати багатий словниковий запас або принаймні знати базовий словниковий запас англійської мови, щоб мати змогу грати в цю гру. Крім того, гравцям доведеться подумати, щоб знайти відповідь на основі наданих пропозицій. Це просто зміни кольору, але це пов’язано з точним рівнем таємничого слова. Зелені літери - правильні літери. Жовта літера знаходиться в неправильному місці, а інші літери не відображаються. Давайте змінимо його назад. Бажаю вам удачі і швидко розшифруйте їх.

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