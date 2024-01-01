Rundle — це весела гра на вгадування слів, у якій гравці повинні спробувати знайти таємничі слова з 5 букв. Є лише 3 спроби для кожного представленого слова. У цій грі гравцям потрібно ретельно подумати, щоб знайти правильне слово якомога менше разів. У Rundle таємничі слова є основним словником англійської мови. Колір кожного кросворду змінюватиметься залежно від рівня його точності. Літери зеленого кольору – це літери, які з’являються в слові та займають правильну позицію. Букви жовтого кольору – це літери, які з’являються в слові, але в неправильному місці. Решта букв - це літери, яких немає в слові.

Вебсайт: connectionsgame.io

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