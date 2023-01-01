Кожна відгадка має бути словом. Semantle скаже вам, наскільки семантично, на його думку, схоже ваше слово на секретне слово. На відміну від іншої гри слів, справа не в правописі; справа в сенсі. Значення подібності походить від Word2vec. Найбільша можлива подібність дорівнює 100 (вказує на те, що слова ідентичні і ви виграли). Теоретично найнижча -100, а на практиці -34. Під «семантично подібним» я маю на увазі приблизно «використане в контексті подібних слів у базі даних статей новин». Таємні слова можуть бути будь-якою частиною мови, але завжди будуть окремими словами. Спокусливо думати лише про іменники, оскільки так працюють звичайні семантичні ігри на вгадування слів. Не потрапити в пастку! Оскільки наш набір даних Word2vec містить деякі власні іменники, припущення чутливі до регістру. Але я видалив із секретного набору слів усі слова, окрім малих, і якщо ваше слово збігається із секретним словом, але для регістру, ви все одно виграєте. Отже, якщо ви хочете знати, чи це слово більше схоже на nice або Nice, ви можете запитати про обидва. Індикатор «Наближення» показує, наскільки ви близько — якщо ваше слово є одним із 1000 найближчих звичайних слів до цільового слова, буде надано рейтинг (1000 — саме цільове слово). Якщо ваше слово не є одним із найближчих 1000, ви «холодні». (Під «звичайними» словами я маю на увазі слова без великої літери, які з’являються в дуже великому списку слів англійською мовою; є багато слів з великої літери, написаних з помилками або незрозумілих слів, які можуть бути близькими, але не будуть класифікуватися. Вони отримують позначені «????»). Вам знадобиться більше шести відгадок. Ймовірно, вам знадобляться десятки відгадок. Щодня з’являється нове слово, день починається опівночі за UTC або о 19:00 за вашим часом.

Вебсайт: semantle.com

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