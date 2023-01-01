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Giant Bomb

Giant Bomb

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Вебсайт: giantbomb.com

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Giant Bomb — це веб-сайт про відеоігри для людей, які люблять такі речі. Такі люди, як ти, розумієш, що я маю на увазі?

Вебсайт: giantbomb.com

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