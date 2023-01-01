Y8 Games – це видавець і розробник ігор. Платформа Y8 — це соціальна мережа з 30 мільйонами гравців, яка постійно зростає. На веб-сайті також є відео для перегляду, як-от мультфільми, ігрові відео та покрокові інструкції. Медіа-каталог зростає щодня, оскільки щогодини виходять нові ігри. Оскільки Y8.com має довгу історію, ми документували соціальний феномен браузерних ігор. Цей вміст є важливим художнім засобом і може пояснити, якими були люди в інший час.

Вебсайт: y8.com

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