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Y8 Games

Y8 Games

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Вебсайт: y8.com

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Y8 Games – це видавець і розробник ігор. Платформа Y8 — це соціальна мережа з 30 мільйонами гравців, яка постійно зростає. На веб-сайті також є відео для перегляду, як-от мультфільми, ігрові відео та покрокові інструкції. Медіа-каталог зростає щодня, оскільки щогодини виходять нові ігри. Оскільки Y8.com має довгу історію, ми документували соціальний феномен браузерних ігор. Цей вміст є важливим художнім засобом і може пояснити, якими були люди в інший час.

Вебсайт: y8.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Y8 Games». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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