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ProtonDB

ProtonDB

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Вебсайт: protondb.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Мета ProtonDB — збирати звіти від інших геймерів, коли вони тестують ігри з Proton на Linux, і надавати сукупні оцінки ефективності ігор. Зростаючий пул пропозицій містить налаштування, які ви можете спробувати, щоб ігри працювали, поки Proton продовжує розробку. На додаток до цього ви можете ознайомитися з каталогом ігор Steam на цьому сайті, щоб переглянути та знайти широкий спектр ігор, які раніше були недоступні для використання в Linux.

Вебсайт: protondb.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ProtonDB». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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