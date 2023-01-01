Мета ProtonDB — збирати звіти від інших геймерів, коли вони тестують ігри з Proton на Linux, і надавати сукупні оцінки ефективності ігор. Зростаючий пул пропозицій містить налаштування, які ви можете спробувати, щоб ігри працювали, поки Proton продовжує розробку. На додаток до цього ви можете ознайомитися з каталогом ігор Steam на цьому сайті, щоб переглянути та знайти широкий спектр ігор, які раніше були недоступні для використання в Linux.

Вебсайт: protondb.com

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