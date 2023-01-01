Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Zing Play» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ZingPlay — провідний розробник і видавець розважального програмного забезпечення. Після створення лейбла ZingPlay у 2009 році в місцевій країні компанія швидко стала одним із найпопулярніших і шанованих виробників комп’ютерних ігор у В’єтнамі. Зосереджуючись на створенні добре продуманих, дуже приємних розваг, ZingPlay зберіг безпрецедентну репутацію якості з моменту свого створення.

Вебсайт: play.zing.vn

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